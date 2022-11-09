«Торпедо» — «Ак Барс»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция 10 ноября

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент 2.80.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04.



Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.



Экспресс с коэффициентом 21.15.

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Прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 4.10.

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