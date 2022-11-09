«Торпедо» — «Ак Барс»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция 10 ноября

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент 2.80.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
«Вашингтон» вызвал 22-летнего россиянина из АХЛ.
Капризов врезал сопернику клюшкой по лицу. Но было за что!
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 4.10.
Ничушкин перенёс операцию на лодыжке и пропустит как минимум месяц.
Агент Амирова: Родион не может тренироваться.
- 9 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:00
-
05:00
- 8 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30