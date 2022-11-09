Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка лиги «Вулверхэмптон» — «Лидс».
Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 2.13.
У «Вулверхэмптона» в этом матче практически нет преимуществ перед своим соперником. Команда пока выступает весьма слабо, уже думая вовсе не о том, чтобы попасть в еврокубки или выиграть какой-либо внутренний трофей, а просто о сохранении прописки в АПЛ. У «волков» не получается практически ничего – у них шесть поражений в восьми последних матчах, предпоследнее место в чемпионате, и клуб уже готовится к переменам на тренерском мостике.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сейчас по большому счёту оранжево-чёрным не до Кубка, потому что необходимо сосредоточиться на выживании до чемпионата мира. «Лидс» тоже очевидно не ставит на этот турнир и даже в предстоящем матче не является фаворитом, однако подопечные Джесси Марша выступают гораздо интереснее. «Павлины» эффектно выиграли два матча подряд, в том числе и у «Ливерпуля», и смогли неплохо отдалиться от подвала АПЛ.
Гости наладили нападение, забивая в трёх последних матчах не менее двух голов, поэтому обороне «Вулверхэмптона», ослабленной травмами, будет нелегко. Хозяева проиграли два предыдущих матча на своём поле, пропуская в среднем почти четыре мяча, а «Лидс» за последний год в трёх встречах забил им шесть голов. Поэтому поверим в то, что на сей раз команда Марша снова минимум не уступит – возьмём победу «Лидса» с форой (0) за 2.13.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
«Барселона» останется лидером Ла Лиги до конца 2022 года.
Захарян остаётся. Переход в «Челси» сорвался.
Каррера рассказал, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА.
- 9 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:00
-
05:00
- 8 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30