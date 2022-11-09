Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка лиги «Вулверхэмптон» — «Лидс».



Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 2.13.



У «Вулверхэмптона» в этом матче практически нет преимуществ перед своим соперником. Команда пока выступает весьма слабо, уже думая вовсе не о том, чтобы попасть в еврокубки или выиграть какой-либо внутренний трофей, а просто о сохранении прописки в АПЛ. У «волков» не получается практически ничего – у них шесть поражений в восьми последних матчах, предпоследнее место в чемпионате, и клуб уже готовится к переменам на тренерском мостике.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сейчас по большому счёту оранжево-чёрным не до Кубка, потому что необходимо сосредоточиться на выживании до чемпионата мира. «Лидс» тоже очевидно не ставит на этот турнир и даже в предстоящем матче не является фаворитом, однако подопечные Джесси Марша выступают гораздо интереснее. «Павлины» эффектно выиграли два матча подряд, в том числе и у «Ливерпуля», и смогли неплохо отдалиться от подвала АПЛ.



Гости наладили нападение, забивая в трёх последних матчах не менее двух голов, поэтому обороне «Вулверхэмптона», ослабленной травмами, будет нелегко. Хозяева проиграли два предыдущих матча на своём поле, пропуская в среднем почти четыре мяча, а «Лидс» за последний год в трёх встречах забил им шесть голов. Поэтому поверим в то, что на сей раз команда Марша снова минимум не уступит – возьмём победу «Лидса» с форой (0) за 2.13.



Экспресс с коэффициентом 21.15.



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