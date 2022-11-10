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«МЮ» — «Астон Вилла»: эксперты назвали шансы Унаи Эмери победить в Манчестере

«МЮ» — «Астон Вилла»: эксперты назвали шансы Унаи Эмери победить в Манчестере
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10 ноября состоится матч 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало запланировано на 23:00 мск. На территории России этот матч не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды Эрика тен Хага можно с коэффициентом 1.65. Успех бирмингемцев оценивается аналитиками в 5.70. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 12.64.

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