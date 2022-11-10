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«Торпедо» — «Ак Барс»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Торпедо» — «Ак Барс»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
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10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент 2.80.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 12.64.

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