Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил, как сыграли

«Металлург» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил, как сыграли
Комментарии

В Магнитогорске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 15-й минуте Рид Буше вывел омскую команду вперёд. На 31-й минуте Семён Чистяков удвоил преимущество «ястребов». На 41-й минуте Никита Коростелёв, забросив при игре «пять на три», сократил отставание до минимума. Спустя ровно 30 секунд Максим Карпов сравнял счёт. На 52-й минуте Рид Буше с передачи Корбана Найта оформил дубль.

Экспресс с коэффициентом 12.64.

«Вашингтон» вызвал 22-летнего россиянина из АХЛ.

Капризов врезал сопернику клюшкой по лицу. Но было за что!

Илья Воробьёв: «Металлург» попал в яму.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022