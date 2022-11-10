«Торино» — «Сампдория»: результат матча Серии А, какой счёт, как сыграл Миранчук

10 ноября состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» принимал «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе.
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«Быки» вышли вперёд на 29-й минуте встречи благодаря голу Неманьи Радоньича, ассистировал ему Никола Влашич. На 59-й минуте Никола Влашич укрепил преимущество «Торино», точную передачу ему отдал Мергим Войвода. В оставшееся время команды голов не забили. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Торино». Алексей Миранчук провёл на поле всю встречу, но результативными действиями не отметился.
Благодаря этой победе «Торино» набрал 20 очков и поднялось на девятую позицию в чемпионате. «Сампдория», которая за прошлые матчи набрала только шесть очков, осталась на 19-м месте, в зоне вылета.
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