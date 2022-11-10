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«Манчестер Сити» — «Челси»: результат матча Кубка лиги, кто победил, как сыграли

«Манчестер Сити» — «Челси»: результат матча Кубка лиги, кто победил, как сыграли
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«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 3-го тура Кубка английской лиги со счётом 2:0. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)».

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На 53-й минуте счёт открыл алжирский вингер «Сити» Рияд Марез. После удара со штрафного мяч влетел в ближний угол ворот Эдуара Менди. Удвоил преимущество «горожан» на 58-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес. В быстрой контратаке он навесил слева к дальнему краю штрафной, Марез обрабатотал мяч, ушёл в сторону от защитника и ударил низом в ближний угол — Менди отбил удар, но Альварес успел на добивание и отправил мяч в пустую часть ворот.

«Манчестер Сити» вышел в следующий раунд Кубка лиги, «Челси» покидает текущий розыгрыш турнира.

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