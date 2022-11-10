«Амур» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — СКА.



Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.27.



«В Хабаровск приезжает не просто СКА, а битый СКА. Второй раз в сезоне у питерцев отняли совсем всё. Первый раз это было в Ярославле, теперь случилось во Владивостоке. Если сюда добавить буллитную победу «Динамо» в Санкт-Петербурге, то для полной «икебаны» не хватает лишь чистой победы над СКА у него дома. Рано или поздно, но это все равно произойдёт, вопрос лишь во времени.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Понятно, что в Хабаровске этого случиться не может по определению, потому что Хабаровск – не Питер. Но может случиться новое и в текущем сезоне ещё невиданное: два подряд поражения нашего единоличного лидера. Вопрос лишь в том, хватит ли у «Амура» «бензина».



На мой взгляд, не хватит. Во Владивостоке питерцы, чтобы не влететь под акклиматизацию, играли, естественно, практически с колёс, то есть не отойдя толком от дороги. В Хабаровск же они прибудут заблаговременно, там лететь час с небольшим, успеют еще «зализать раны» и «почистить пёрышки». Ну, и постпораженческое состояние у СКА никто отменить не в силах. Надо реабилитироваться, в том числе и в своих глазах, поэтому решимость у армейцев будет повышенной.



А ещё на стороне гостей, конечно же, статистика личных встреч. Примечательно, что за последние три пятилетки соперники играли друг с другом 30 раз. Только трижды побеждал «Амур», в том числе дважды – в Хабаровске. Грубо говоря, одна домашняя победа «Амура» над СКА приходится на семь чемпионатов. А поскольку в декабре прошлого года хабаровчане как раз и обыграли питерцев дома, то следующей победы ждать ещё шесть лет.



Выездная победа немного злого СКА. В небольшом по количеству заброшенных шайб матче, зато в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.20.



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