«Адмирал» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Трактор».



Ставка: победа «Адмирала» и ТМ 5.5 за 3.54.



«Адмирал» продолжает давать стране угля, а у себя дома теперь и вовсе выглядит каким-то непробиваемым монстром, о которого себе сломал шею даже сам великий и ужасный СКА. После питерцев «Трактор» выглядит этаким десертом, но не всё тут так просто.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Безусловно, какое-то время у челябинцев уйдёт на привыкание к узкой площадке. Безусловно, они, как и все остальные команды, начинающие дальневосточное турне с Владивостока, будут немного не в себе. И «адмиралы» попытаются этим в полной мере воспользоваться, и у них вполне может получиться. Но ведь и «Трактор» в последнее время бросил заниматься ерундой и начал заниматься хоккеем.



Конечно, за все годы взросления «Адмирала» уральцы наиграли с ними весьма неплохую статистику и сейчас имеют без малого почти трёхкратное преимущество по количеству побед. Имеют они преимущество и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ во Владивостоке, но куда более скромное: шесть побед против четырёх хозяйских.



На мой взгляд, многое, если не всё, будет зависеть от того, насколько физически и эмоционально опустошился «Адмирал» в игре с лидером чемпионата. Но, с другой стороны, тот матч завершился для приморцев на полном позитиве, а это лучшее лекарство для быстрого восстановления.



Поэтому предположу, что «Адмирал» всё-таки возьмет в предстоящем противостоянии два очка. Будет это ничуть не легче, чем было со СКА, но приморцы на ходу, и у них должно всё получиться. А сам матч будет совершенно «низовым», и тотал вряд ли превысит 5.5», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.20.



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