«Торпедо» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.82.



«В последние три недели «Торпедо» проигрывало только очень сильным соперникам – «Локомотиву» и «Динамо». И забивало меньше трёх шайб только в матчах с теми же ярославцами. Нижегородцы выглядят очень цельно и достойно. И чтобы создать им проблемы, нужно быть ещё более обученной и мастеровитой командой.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Об «Ак Барсе» сейчас нельзя сказать ни того, ни другого. Турнирный кошмар самого звёздного клуба Восточной конференции продолжается. О чём говорить, если казанцы проиграли даже «Нефтехимику» — сопернику, у которого во вратарской линии вчерашний игрок МХЛ и человек, последние года три работавший тренером. Тем не менее даже нижнекамцы сумели забить больше команды Знарка.

«Торпедо» точно победит в атакующем стиле. Жду от матча шесть-семь заброшенных шайб. С атакой у «Ак Барса» всё нестабильно, но много пропускать она способна всегда. Очевидная ставка тотал больше 4.5 за весьма неплохой коэффициент», — сказал Плющев.



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