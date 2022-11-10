«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка лиги сезона-2022/2023 «МЮ» — «Астон Вилла».
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Только что прервалась девятиматчевая и довольно впечатляющая беспроигрышная серия «МЮ», начавшаяся после разгрома 3:6 в манчестерском дерби. И оборвал её Унаи Эмери в своем дебютном матче во главе «Астон Виллы».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Думаю, тен Хаг сделает нужные выводы, да и команда наверняка подойдёт к этой игре куда более сосредоточенной.
Вряд ли будут большие изменения в составе, беречь силы резона уже нет, осталось провести всего две игры до паузы на чемпионат мира – гораздо важнее уйти на этот перерыв в хорошем настроении.
Наверняка игра получится довольно открытой. Хозяева будут горечь желанием поквитаться за воскресное поражение, ну и гости будут ждать своего шанса в стиле «Вильярреала».
Не буду рисковать со ставкой на победителя до объявления стартовых составов, но кажется, что с высокой долей вероятности хорошие шансы отличиться будут у обеих команд», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 15.20.
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