«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка лиги сезона-2022/2023 «МЮ» — «Астон Вилла».



Ставка: обе забьют за 1.81.



«Только что прервалась девятиматчевая и довольно впечатляющая беспроигрышная серия «МЮ», начавшаяся после разгрома 3:6 в манчестерском дерби. И оборвал её Унаи Эмери в своем дебютном матче во главе «Астон Виллы».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Думаю, тен Хаг сделает нужные выводы, да и команда наверняка подойдёт к этой игре куда более сосредоточенной.



Вряд ли будут большие изменения в составе, беречь силы резона уже нет, осталось провести всего две игры до паузы на чемпионат мира – гораздо важнее уйти на этот перерыв в хорошем настроении.



Наверняка игра получится довольно открытой. Хозяева будут горечь желанием поквитаться за воскресное поражение, ну и гости будут ждать своего шанса в стиле «Вильярреала».



Не буду рисковать со ставкой на победителя до объявления стартовых составов, но кажется, что с высокой долей вероятности хорошие шансы отличиться будут у обеих команд», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 15.20.



Моуринью обвинил футболиста «Ромы» в непрофессионализме.

Емельяненко: отомщу Дзюбе за всех болельщиков сборной России.

Прогноз с коэффициентом 8.80 на матч «Пари НН» — «Ахмат».

Депай попросил руководство «Барселоны» продать его.



Сборная Франции огласила заявку на ЧМ-2022.