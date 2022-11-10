«Верона» — «Ювентус»: прогноз Артура Петросьяна на матч Серии А

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2022/2023 «Верона» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.25.



«Матч привлекает, как кажется, завышенным коэффициентом на победу «Ювентуса».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Туринцы после провального старта постепенно приходят в себя. У них уже четыре победы кряду в Серии А и ни одного пропущенного в этих играх мяча. Пустеет лазарет, набирают форму Ди Мария и Кьеза, так что концовку первой части чемпионата «Юве» должен по идее провести на таком же уровне.



Ну а у «Вероны» восемь поражений подряд – команда замыкает турнирную таблицу, пропустив из 20 команд больше всех – 26 мячей в 13 турах.



Кажется, фаворит здесь очевиден, и шансы на убедительную победу довольно высоки», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 15.20.

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