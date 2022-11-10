«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 10 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс».



Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.98.



«После того как в третьем периоде татарстанского дерби «Нефтехимик» после третьей пропущенной шайбы не встал, а, наоборот, попёр, мне много стало ясно про «Ак Барс». Полагаю, что Знарку просто нарезали время и указали нужный результат. А теперь все просто сидят с чак-чаком и смотрят: выплывет или нет. Раньше при любых тренерах и любых результатах «Ак Барсу» помогала вся республика. Но сейчас, похоже, политика изменилась. И я не удивлюсь, если узнаю «из поддувала», что казанские эмиссары ведут с кем-то переговоры.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В таком состоянии «Ак Барс», безусловно, уязвим. В раздевалке ведь всё видят и всё понимают. И если у тренера нет безграничной поддержки руководства – это тоже наводит на мысли. С такими мыслями команда и прибыла в Нижний Новгород, где, похоже, впервые за много-много лет не будет фаворитом.



А статистика личных встреч ведь утверждает именно это. За последние 12 лет «Ак Барс» наиграл на общее более чем двукратное преимущество по количеству побед. Та же картина и в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнем Новгороде: семь побед «больших татар» против трёх автозаводских. Но молодое «Торпедо» растёт на глазах, а куда более опытный «Ак Барс» проигрывает последней команде конференции.



Но прогноз на предстоящий матч я всё-таки сделаю скромным. Во-первых, я предположу низовой матч «от ножа». Во-вторых, я спрогнозирую, что хозяева в этом матче наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. А дальше уж – как повезёт…» — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.20.



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