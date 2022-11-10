«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.13.
«Манчестер Юнайтед» в прошлом туре чемпионата уступил именно «Астон Вилле» на её поле, хотя там гостям откровенно не повезло, ведь создали они немало. Несмотря на это, «красные дьяволы» находятся в хороших кондициях осенью и довольно убедительны во всех противостояниях. А на своей арене клуб и вовсе практически не теряет очков, не проигрывая пять матчей кряду дома и лишь однажды сыграв за этот период вничью.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается успехов «Астон Виллы», то всё значительно скромнее. Да, бирмингемцы сумели переиграть оппонента в матче АПЛ, но это больше похоже на случайность, да и фактор своего поля явно оказал своё влияние на результат. Коллектив далеко отстал от зоны еврокубков в чемпионате и вряд ли может рассчитывать на успешное завершение сезона, ведь на выезде его результаты совершенно не впечатляют.
На мой взгляд, в этой паре особой интриги ждать не стоит. «Манчестер Юнайтед» выше классом, играет в родных стенах и имеет большое желание взять реванш за поражение в чемпионате. «Астон Вилла» очень скверно смотрится в гостевых противостояниях и вполне способна провалиться в кубковом поединке. Я считаю, что «красные дьяволы» без труда пройдут в следующий раунд», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 15.20.
Емельяненко: отомщу Дзюбе за всех болельщиков сборной России.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.
Моуринью обвинил футболиста «Ромы» в непрофессионализме.
Депай попросил руководство «Барселоны» продать его.
Сборная Франции огласила заявку на ЧМ-2022.
- 10 ноября 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
06:30
-
05:30
- 9 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30