«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.13.



«Манчестер Юнайтед» в прошлом туре чемпионата уступил именно «Астон Вилле» на её поле, хотя там гостям откровенно не повезло, ведь создали они немало. Несмотря на это, «красные дьяволы» находятся в хороших кондициях осенью и довольно убедительны во всех противостояниях. А на своей арене клуб и вовсе практически не теряет очков, не проигрывая пять матчей кряду дома и лишь однажды сыграв за этот период вничью.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается успехов «Астон Виллы», то всё значительно скромнее. Да, бирмингемцы сумели переиграть оппонента в матче АПЛ, но это больше похоже на случайность, да и фактор своего поля явно оказал своё влияние на результат. Коллектив далеко отстал от зоны еврокубков в чемпионате и вряд ли может рассчитывать на успешное завершение сезона, ведь на выезде его результаты совершенно не впечатляют.



На мой взгляд, в этой паре особой интриги ждать не стоит. «Манчестер Юнайтед» выше классом, играет в родных стенах и имеет большое желание взять реванш за поражение в чемпионате. «Астон Вилла» очень скверно смотрится в гостевых противостояниях и вполне способна провалиться в кубковом поединке. Я считаю, что «красные дьяволы» без труда пройдут в следующий раунд», — сказал Павлюченко.



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