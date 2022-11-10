«Верона» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2022/2023 «Верона» — «Ювентус».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.
«Это прогноз на матч Серии А. «Верона» на своём поле примет «Ювентус». На прошлых выходных туринский клуб одержал большую победу, одолев «Интер». Оба мяча «Ювентус» забил после перерыва, при этом у «Ювентуса» были проблемы, у «Интера» были моменты. У миланского клуба было преимущество по ударам, по владению мячом, по угловым.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Интер» своими шансами не воспользовался, а соперник воспользовался. Свой первый гол «Ювентус» как раз забил после углового «Интера». «Ювентус» выиграл четвёртый матч подряд и уже на пятом месте в Серии А, хотя в Лиге чемпионов были проблемы.
«Верона» располагается на последнем месте с пятью очками. Команда больше всех пропускает, хотя состав у «Вероны» не самый плохой. После ухода Игора Тудора у «Вероны» всё очень плохо, она к тому же ещё и восемь матчей подряд проиграла. В последний раз «Верона» выигрывала в начале сентября, поэтому шансов против такого «Ювентуса», который набрал ход, наверное не так уж и много.
Как и многие, я считаю фаворитом «Ювентус», но банальную ставку на победу выбирать не буду, а выберу популярную ставку в матчах с участием «Ювентуса», то есть ТМ (2.5). «Ювентус» если и выигрывает, то не крупно, хорошо защищается и не очень много забивает, как правило», — сказал Керимов.
Экспресс с коэффициентом 5.20.
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