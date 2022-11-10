Сборная Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре: состав, соперники по группе, с кем сыграет

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сборная Франции определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.



Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).



Защитники: Лукас Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Юпамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).



Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Жордан Верету («Марсель»).



Нападающие: Карим Бензема («Реал» Мадрид), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).



Из-за травм в состав не попали Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба. На групповом этапе соперниками французов по квартету D станут команды Австралии, Дании и Туниса. Франция — действующий чемпион мира.



Экспресс с коэффициентом 15.20.

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