«Торпедо» — «Ак Барс»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция, где покажут

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент 2.80.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 5.20.
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