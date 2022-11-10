Дастин Порье — Майкл Чендлер: UFC 281, дата и время начала боя, где покажут, коэффициенты

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В основном карде заявлен супербой в лёгком дивизионе между Дастином Порье и Майклом Чендлером. Начнётся поединок не ранее 6:30 мск.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боем Дастин Порье — Майкл Чендлер можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Победитель встречи станет одним из главных претендентов на пояс Ислама Махачева.
Букмекеры считают, что победу в бою одержит Дастин Порье, и предлагают на это событие коэффициент 1.49. На Майкла Чендлера дают поставить за 2.65.
Эксперты уверены, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно с коэффициентом 1.81. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 раунда предлагают за 2.00.
Досрочная победа Порье оценена коэффициентом 2.08. Если Чендлер финиширует Дастина, сыграет коэффициент 3.95.
Экспресс с коэффициентом 7.75.
Чендлер уверен, что победит Махачева.
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