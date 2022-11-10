ЧМ-2022 по футболу в Катаре: состав всех групп, где смотреть матчи

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Состав групп выглядит следующим образом.



Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.



Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.



Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.



Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.



Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.



Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.



Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.



Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.



Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря. Трансляции всех матчей можно будет смотреть в прямом эфире на каналах холдинга «Матч!».



Экспресс с коэффициентом 15.20.

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