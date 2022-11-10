Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д.



Ставка: победа «Боруссии» М за 3.10.



В последних матчах команда Даниэля Фарке не впечатляет результатами, но по игре не выглядит безнадёжно. Особенно если дело касается домашних игр, тут «жеребцы» могут дать бой любому сопернику. Хозяевам катастрофически не хватает надёжности в обороне, которая и ранее не считалась непроходимой, а после травмы Яна Зоммера больше похожа на проходной двор.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Дортмундцы вели беспроигрышную серию из шести матчей, пока не попали в прошлом туре на «Вольфсбург». Небольшие эксперименты с составом от Эдина Терзича вылились в незапланированную потерю очков и очень слабую игру. «Шмели» дома играют чуть лучше, чем на выезде, но и за пределами «Сигнал Идуна Парк» могут запросто удивить соперника.



Особый настрой на принципиального соперника, домашнее поле и отличная форма Марку Тюрама не позволяют нам считать «жеребцов» андердогом матча. Они могут навязать гостям открытый футбол, которого «Боруссия» в последнее время старается избегать. Поставив гостей в неудобное положение, «жеребцы» могут рассчитывать даже на победу. Поставить на победу «Боруссии» М можно за 3.10.



Экспресс с коэффициентом 5.20.



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