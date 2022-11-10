Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Ахмат»: когда матч РПЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

«Пари НН» — «Ахмат»: когда матч РПЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки
Комментарии

11 ноября состоится матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат». Начало запланировано на 19:00 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.42. Успех хозяев оценивается аналитиками в 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.30.

Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 5.20.

Сборная Франции огласила заявку на ЧМ-2022.

Прогноз с коэффициентом 8.80 на матч «Пари НН» — «Ахмат».

Моуринью обвинил футболиста «Ромы» в непрофессионализме.

Депай попросил руководство «Барселоны» продать его.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022