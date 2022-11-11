«Пари НН» — «Ахмат»: эксперты назвали шансы команд в матче РПЛ

11 ноября состоится матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат». Начало запланировано на 19:00 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.42. Успех хозяев оценивается аналитиками в 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.30.



Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.



Экспресс с коэффициентом 11.68.



Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.

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