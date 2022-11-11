«Верона» — «Ювентус»: результат матча Серии А, как сыграли, кто победил

10 ноября состоялся матч в рамках 14-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Единственный гол на 60-й минуте забил Мойзе Кин. Ему ассистировал Адриен Рабьо. За девять минут до конца игры Алекс Сандро получил жёлтую карточку, спустя 10 минут судья показал ему второй «горчичник».
«Ювентус», набравший 28 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице. «Верона» с пятью баллами располагается на последней, 20-й строчке. Команда бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти проиграла последние пять матчей. Веронцы в 14 играх забили 11 голов, пропустив при этом 27.
Экспресс с коэффициентом 11.68.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.
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