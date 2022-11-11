«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Ахмат» в 17-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Ахмат» не забьёт в первом тайме за 1.80.
«Заключительный тур перед большой паузой в РПЛ стартует в Нижнем Новгороде. Нижегородцы презентуют новую форму, дизайн разработан для всех спортивных команд города. В красивой обновке «Пари Нижний Новгород» после победы в Москве над ЦСКА дома будет принимать «Ахмат», героя прошлого тура, который обыграл «Зенит».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Ахмат» за последние 12 матчей забивал практически во всех первых таймах, за исключением только одной игры – той самой, которая стала последней для Андрея Талалаева на посту главного тренера грозненцев. Как раз это была встреча с «Пари» в Грозном. Там «Нижний» одержал победу – 3:1. Андрей Талалаев после перерыва психанул и уехал, его вернули. Но после этого тренер и клуб разошлись как в море корабли. У «Ахмата» теперь новый тренер – Сергей Ташуев, который работает более чем успешно.
«Ахмат» уже пятый. «Пари Нижний Новгород» в нижней половине турнирной таблицы. Но эта игра заключительная в чемпионате в этом году. Отталкиваясь от статистики, которую я привёл, «Ахмат» забивал во всех матчах этого сезона, кроме одного (с «Зенитом»). И я уже говорил, что он забивал практически во всех первых таймах. Думаю, «Пари Нижний Новгород» с Галактионовым сделает на этой статистике акцент.
Отталкиваясь от чисто математических раскладов, ведь когда-то же серия «Ахмата» прервётся, когда-то всё-таки сумеют удержать Конате защитники соперника, попробую дать прогноз, что «Ахмат» не забьёт в первом тайме в Нижнем Новгороде. Коэффициент – 1.80. В прошлом сезоне, играя в Нижнем, «Ахмат» не забил, хоть и выиграл. Он забил уже во второй половине, играя в меньшинстве», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 11.13.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.
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