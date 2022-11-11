Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на дерби КХЛ

ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на дерби КХЛ
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.84.

«Принято считать, что смена тренера встряхивает команду. Но здесь, как говорится, не тот случай. Борис Миронов вообще не был виноват в проблемах «Спартака». Что мог сделать бывший главный тренер, если ему набрали некачественный состав? В первом звене красно-белых выходят игроки, которые даже в «Витязе» или «Куньлуне» играли бы в третьем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому сомнений в победе ЦСКА нет. Единственная интрига – сколько армейцы забьют землякам. Три предыдущих матча красно-синие сыграли «от ножа», будет соблазн расслабиться, поберечь силы. С другой стороны, защита сегодняшнего «Спартака» способна развалиться за считаные минуты. Моя ставка – тотал больше 4.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 11.13.

Свечников забил 100-й гол в НХЛ.

Знарок допустил, что проблемы «Ак Барса» связаны с неправильной разминкой.

Борис Миронов уволен с поста главного тренера «Спартака».

ЦСКА — «Спартак». Сергей Фёдоров сделает ещё больнее ЦСКА — «Спартак». Сергей Фёдоров сделает ещё больнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022