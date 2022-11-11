ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на дерби КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.84.
«Принято считать, что смена тренера встряхивает команду. Но здесь, как говорится, не тот случай. Борис Миронов вообще не был виноват в проблемах «Спартака». Что мог сделать бывший главный тренер, если ему набрали некачественный состав? В первом звене красно-белых выходят игроки, которые даже в «Витязе» или «Куньлуне» играли бы в третьем.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Поэтому сомнений в победе ЦСКА нет. Единственная интрига – сколько армейцы забьют землякам. Три предыдущих матча красно-синие сыграли «от ножа», будет соблазн расслабиться, поберечь силы. С другой стороны, защита сегодняшнего «Спартака» способна развалиться за считаные минуты. Моя ставка – тотал больше 4.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 11.13.
Свечников забил 100-й гол в НХЛ.
Знарок допустил, что проблемы «Ак Барса» связаны с неправильной разминкой.
Борис Миронов уволен с поста главного тренера «Спартака».
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