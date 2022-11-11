«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 11 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.65.



«Салават» на момент написания данного прогноза является лидером Восточной конференции. Причём единоличным. А ещё «Салават» является лидером «всея КХЛ» по гостевым матчам и по этому показателю обходит даже питерский СКА. А вот дома «юлаевцы» играют так «хорошо», что по результатам домашних матчей даже не попадают в зону плей-офф Восточной конференции, показывая лишь девятый результат. Представляете?



Лучшие прогнозы на сегодня.



Скажем так, судя по результатам, «Салават» играет как «чистый» фарм-клуб даже больше, чем последние пять лет. Почему «чистые» фармы лучше играют на выезде? Да потому, что дома на них, кроме родственников, почти никто не ходит. Болельщикам есть на кого ходить, матчи проводятся днём, в рабочее время. А вот на выезде даже враждебно настроенные трибуны всё равно подгоняют, лишь бы они были полными.



Умеющие считать хотя бы в столбик могут заметить, что у «Авангарда» выездные результаты тоже лучше домашних. Во-первых, это усложняет и без того нелёгкую судьбу лидера Восточной конференции. А во-вторых, такой гостевой уклон у «ястребов» связан прежде всего с тем, что они провели ещё мало матчей дома – вспомните их ломовую выездную серию на старте сезона. В пересчёте на один матч они всё-таки дома набирают больше, чем в гостях. Ну и статистика личных встреч, которая всё это обобщает: в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Уфе, «Авангард» победил семь раз против трех побед «юлаевцев».



Вывод: выездные два очка «Авангарда», которому хоть и пришлось попотеть в Магнитогорске, пока «Салават» отдыхал. Именно поэтому и пишу «два очка», имея в виду разные варианты. Отдыхали бы одинаково, однозначно отдал бы «ястребам» победу в основное время. А так – случаи разные бывают, и, скорее всего, на этот раз будет с тоталом, не превышающим 6.5. Но месть за «Аргентину – Ямайку», которую «юлаевцы» устроили «ястребам» в начале октября, должна быть», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.13.



Свечников забил 100-й гол в НХЛ.



Знарок допустил, что проблемы «Ак Барса» связаны с неправильной разминкой.



Борис Миронов уволен с поста главного тренера «Спартака».