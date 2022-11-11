«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру 17-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Ахмат» в 17-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Пари НН» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.09.
«Ахмат» преподнёс большую сенсацию для нашего чемпионата, обыграв в гостях «Зенит». Но и «Пари Нижний Новгород» добился великолепного результата – победил в Москве ЦСКА. На фоне успеха грозненцев этот результат остался несколько в тени, но победа для нижегородцев важнейшая, учитывая, что они долгое время не могли выиграть и опустились практически в зону вылета.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Очень интересный матч, непредсказуемый. Многое будет зависеть от настроя, ведь это последний матч в чемпионате перед паузой. Впереди ещё кубковые встречи, но там команды не всегда выставляют оптимальные составы.
Я думаю, что не будут команды чрезмерно раскрываться. Много будет возни в центре поля, много будет столкновений, жёстких единоборств. Голевых моментов много не жду. Всё может решить один эпизод. Поставлю на то, что «Пари НН» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Всё-таки фактор своего поля должен сыграть. И, на мой взгляд, «Ахмату» будет тяжело собраться после матча в Петербурге. Столько счастья свалилось, столько все обсуждали победу. Лишние мысли наверняка отвлекали от подготовки», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 11.13.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.
Аршавин: от игр сборной России ничего не жду.
Алдонин: ЦСКА необходимо два-три года для построения новой команды.
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