«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Зухры Уразбахтиной на игру КХЛ

Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.18.



«Салават Юлаев» — лидер Востока. Команда стартовала в этом сезоне не очень хорошо, но к ноябрю набрала обороты. Отдельно стоит отметить голкиперов уфимцев – уже семь игр они пропускают не больше двух шайб. Такая же статистика у вратарей «Авангарда». Кроме того, у омичей отлично играют Ткачёв и Буше, которые стабильно набирают очки и являются лидерами всей лиги.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В этом матче у команд будут равные шансы, но я думаю, что выиграет «Салават Юлаев» в основное время, так как уж слишком много «Авангард» потратил сил в матче с «Металлургом». Ставлю на победу «Салавата Юлаева» в основное время», — сказала Уразбахтина.



Экспресс с коэффициентом 11.13.

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Прогноз на матч «Салават» — «Авангард» с коэффициентом 3.65.

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