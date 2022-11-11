«Динамо» Мн — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск – «Локомотив».



Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.56.



«Такой подлянки от «Локомотива» в предыдущем туре, уверен, никто не ожидал. Вместо того чтобы задушить всё живое на льду в зародыше, ярославцы зачем-то полезли играть чуть ли не в открытый хоккей. Который оказался настолько не их коньком, что даже «Сочи» сумел одержать четвёртую победу в нынешнем сезоне. И сочинцы сразу же рванули в турнирной таблице с 22-го места на 21-е. Как писал Джером К. Джером, «оставляя позади всех безногих калек и тучных леди».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Поэтому в столицу Беларуси «Локомотив» прибыл немного во взъерошенном состоянии. Игорь Никитин, безусловно, всех взъерошил, так что в Минске от железнодорожников следует ждать чего-то вовсе грандиозно-«автобусного».



А без этого ярославцам не выиграть. «Зубры» потихоньку разбегаются. И вот у них уже три победы подряд и четыре в пяти последних матчах. Кстати, единственное поражение в пяти последних матчах – от «Локомотива», да-с, но на выезде, где ярославский «автобус» расцвёл во всей красе.



Нечто подобного нам следует ждать и на этот раз. По крайней мере, от «Локомотива», который будет играть через день уже четвёртый матч. У минчан календарь чуть менее зубодробительный, и у них была возможность перед «Спартаком» перевести дух.



Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую, что в предстоящем матче «Динамо» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Причём для этого минчанам, вполне возможно, даже не придётся забивать. Матч будет сверхнизовым, с тоталом, не превышающим 5.5, а скорее всего, даже 4.5. Кто там наберёт второе очко – так тот, кто перемучает соперника. Но я не берусь сказать кто», — сказал Лебедев.



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