«Cалават Юлаев» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе 11 ноября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Cалават Юлаев» – «Авангард».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.87.



«Из четырёх матчей, сыгранных «Салаватом» в ноябре, тяжёлым стал только один (против «Ак Барса»). А перед сегодняшней встречей у уфимцев было три дня отдыха. «Физика» будет одним из главных козырей хозяев. Ведь «Авангард» только позавчера провёл очень энергозатратную встречу в Магнитогорске. Сколько сил отнимают победы над сегодняшним «Металлургом», может рассказать СКА – после субботней зарубы в Питере невские армейцы подвыдохлись и потерпели два поражения подряд на Дальнем Востоке.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вторая причина поставить на победу «Салавата» — вратарские бригады. У уфимцев чуть ли не сильнейший тандем голкиперов в лиге. «Авангард» же недаром ищет усиление, нынешние кадры редко пропускают меньше двух шайб от средних соперников и меньше четырёх – от сильных.

Думаю, атака хозяев разгуляется. Выбираю ставку тотал больше 4.5», — сказал Плющев.



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