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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 6.5 за 1.95.

«В столице братской Белоруссии «Спартак» сделал всё, что мог, и по итогам второго периода даже вёл в счете. Но в заключительной трети матча «зубры» нашли в себе силы прибавить, а красно-белые, увы, нет. В результате – шестое поражение подряд, и такой чёрной серии у «Спартака» в нынешнем сезоне ещё не было.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У ЦСКА, конечно, всё гораздо веселее. После 11 побед подряд армейцы совершенно неожиданно «врюхались» в Нижнекамске. А потом, видимо, по старому принципу «Сгорел овин – гори и хата» взяли да и проиграли дома «Локомотиву». То есть у ЦСКА есть определённые проблемы, но на фоне спартаковских они смотрятся детским визгом на лужайке.

Идем дальше и приходим к статистике личных встреч. За последние десять лет красно-синие наиграли на почти трёхкратное преимущество по количеству побед. Ну, там две серии в плей-офф (8-0 в пользу ЦСКА), ежегодный Кубок мэра Москвы (в котором, кстати, красно-белые нередко рвут и мечут). Что же касается 10 последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ (причём не будем считать, чьих, они для обоих соперников домашние), то в них армейское преимущество носит символический характер: шесть побед ЦСКА против четырёх «Спартака». То есть на матчи с принципиальными соперниками красно-белые собираются и регулярно выпрыгивают выше головы.

Возможен ли такой прыжок на этот раз? Не думаю. И не столько потому, что ЦСКА велик (у него, как было написано выше, тоже проблемы), сколько потому, что у «Спартака», похоже, совсем закончился бензин. Нет, красно-белые в предстоящем матче, безусловно, рванут на себе надвое весь гардероб и разорвут свои филейные части на британскую геральдику, но даже этого, скорее всего, не хватит.

Прогноз: ЦСКА наберёт два очка. Шансы «Спартаку» на «разрыв аорты» оставляю. Но в итоге в достаточно низовом матче, с тоталом, не превышающем 6.5, армейцы всё-таки своё возьмут», — сказал Лебедев.

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