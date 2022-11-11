«Салават Юлаев» — «Авангард»: смотреть онлайн матч КХЛ, какой канал покажет прямой эфир

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.



Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.30. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент 3.00.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00.



Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.00.



Экспресс с коэффициентом 11.13.

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Прогноз на матч «Салават» — «Авангард» с коэффициентом 3.65.

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