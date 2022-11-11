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ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция дерби, какой канал покажет

ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция дерби, какой канал покажет
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11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу команды Сергея Фёдорова в основное время можно с коэффициентом 1.67. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент 5.10.

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.97.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.00.

Экспресс с коэффициентом 11.13.

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