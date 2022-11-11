ЧМ-2022 в Катаре: состав сборной Германии, заявка на турнир, соперники по групповому этапу

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сборная Германии определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).
Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).
На групповом этапе соперниками немцев по квартету E станут команды Испании, Коста-Рики и Японии.
Экспресс с коэффициентом 11.13.
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