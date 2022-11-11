ЧМ-2022 по футболу: кто сыграет за Бельгию, итоговый состав, соперники по группе

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сборная Бельгии определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»).
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Бенфика»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер Сити»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).
Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Луа Опенда («Ланс»).
На групповом этапе соперниками бельгийцев по квартету F станут команды Канады, Марокко и Хорватии.
Экспресс с коэффициентом 11.13.
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