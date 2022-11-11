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Португалия на ЧМ-2022 в Катаре: состав команды, с кем сыграет, в заявке ли Роналду

Португалия на ЧМ-2022 в Катаре: состав команды, с кем сыграет, в заявке ли Роналду
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20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.

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Сборная Португалии определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Матеус Нунес («Вулверхэмптон»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Виллиам Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

На групповом этапе соперниками португальцев по квартету H станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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