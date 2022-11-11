«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д в рамках 15-го тура Бундеслиги.



Ставка: победа «Боруссии» Д с форой (-1) за 2.82.



«Боруссия» (Мёнхенгладбах) находится не в самом удачном расположении духа. Провальная серия вроде прервалась в матче со «Штутгартом» (3:1), но прошлая игра против главного аутсайдера — «Бохума» — закончилась поражением (1:2), что явно ещё сильнее подкосило психологический дух команды. По статистике того матча видно, что поражение — это не случайность или невезение. «Боруссия» М при своей атакующей схеме и игре в прессинг сделала вдвое меньше результативных атак и опасных ударов. Да, были попытки контролировать мяч, но «Бохум» переиграл соперников по всем фронтам и выглядел ярче.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Предстоящий матч с дортмундцами для гладбахцев принципиальный как противостояние двух «Боруссий» и будет очень непростым. Мёнхенгладбахская команда выложит все силы, но у них не хватит ресурсов ни физически, ни психологически. Проблемы в обороне, и основной вратарь по-прежнему травмирован. В прошлой игре дали шанс молодому Яну Ольшовски, но его дебют в Бундеслиге закончился пропуском двух мячей от самой слабой команды. В общем, ждём от «Боруссия» М больших усилий, но что-то мне подсказывает, что они ни к чему не приведут.



«Боруссия» (Дортмунд) тоже изрядно удивила в прошлом матче с «Вольфсбургом», потерпев поражение (0:2). Да, у дортмундцев могли закончиться силы после выхода в плей-офф Лиги чемпионов и очень плотного календаря игр. Но к такому результату фанаты команды явно были не готовы. Но тут как раз всё можно списать на трагическую случайность. Дортмундцы преимущественно владели мячом весь матч, активно шли в прессинг и атаковали, нанесли 20 ударов, шесть из которых в створ ворот, но, к сожалению, ни один из них не закончился результативно. В предстоящем матче с «Боруссией» (Мёнхенгладбах) нужно реабилитироваться перед фанатами и вернуть колесо фортуны на свою сторону. Ведь «Боруссия» (Дортмунд) — это одна из сильнейших команд Бундеслиги, пора об этом напомнить», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 11.13.



Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.



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