«Торонто» — «Питтсбург»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз».



Ставка: победа «Торонто» в матче за 1.72.



«Питтсбург» наконец-то прервал свою позорную пораженческую серию, которая остановилась на семи матчах. Только, сдаётся, заслуга в этом не столько «пингвинов», сколько «Вашингтона», который в домашнем матче был уж совсем сборно-разборным и, что называется, «не жужжал». Поэтому рассчитывать на то, что мрачные времена «Питтсбурга» уже позади и теперь-то он построит «в трусах на подоконнике» как минимум всю Восточную конференцию, несколько преждевременно. Потому что впереди у «пингвинов» два матча в Канаде, причём за календарные сутки, после чего они будут принимать то же самое «Торонто», но уже дома.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Самым важным для прогноза предстоящего матча нюансом считаю тот факт, что в нынешнем сезоне «Торонто» — уж очень домашняя команда. На момент написания прогноза «кленовые» шли на достаточно скромном седьмом месте на Востоке. Но вот по домашним матчам «Торонто» — третье. Очевидно, что «листья» дома и «листья» в гостях – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И «Питтсбург» будет встречать совсем не та «разница», которая «пингвинам» нужна.



Примечательно, что по статистике личных встреч «Питтсбург» за последние 12 лет небольшое преимущество заработал, но «Торонто» его потихоньку-полегоньку «подъедает». В 10 последних междусобойчиках, проведённых в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Канаде, у «Торонто» вроде бы минимальное преимущество – шесть на четыре, но основное количество хозяйских побед одержано в последние сезоны. Тогда как победы «Питтсбурга» в основном уходят «в глубь веков».



В общем, не видать «Питтсбургу» в Канаде счастья. Тем более что надо ещё как-то распределить силы на два матча и сразу же после матча гнать в аэропорт, «не меняя белья», потому что «пингвинов» уже будут ждать в Монреале.



Вывод: «Торонто» наберёт в домашнем противостоянии два очка. Оставляю маленький шанс Малкину и Ко не уехать из Торонто совсем без штанов, но ставить на него не собираюсь. А вот неплохого тотала, выше 5.5, жду», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.13.

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