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«Локомотив» — «Спартак»: когда матч РПЛ, во сколько начало, где смотреть

«Локомотив» — «Спартак»: когда матч РПЛ, во сколько начало, где смотреть
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12 ноября состоится матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало запланировано на 19:30 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.82. Успех хозяев оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 11.13.

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