«Торпедо» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть, какие прогнозы

12 ноября состоится матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит». Начало запланировано на 16:30 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.19. Успех хозяев оценивается аналитиками в 16.50. На ничью предлагают поставить за 7.40.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.65.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.
Экспресс с коэффициентом 11.13.
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