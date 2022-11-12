ЦСКА — «Спартак»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 10-й минуте Фил Вароне забросил необычную шайбу. Судьям пришлось прибегнуть к помощи видеоповторов, чтобы засчитать гол. На 31-й минуте Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 51-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота Адама Рейдеборна. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Вишневский и Фил Вароне.
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Кожевников: Знарок — великий тренер, но непонятно, что творится в «Ак Барсе».
Прогноз на матч «Сибирь» — СКА с коэффициентом 2.75.
Свечников прокомментировал хет-трик в ворота «Эдмонтона».
- 12 ноября 2022
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 11 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:30