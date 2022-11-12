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ЦСКА — «Спартак»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

ЦСКА — «Спартак»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
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В Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 10-й минуте Фил Вароне забросил необычную шайбу. Судьям пришлось прибегнуть к помощи видеоповторов, чтобы засчитать гол. На 31-й минуте Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 51-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота Адама Рейдеборна. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Вишневский и Фил Вароне.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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