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«Cалават Юлаев» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил, авторы шайб

«Cалават Юлаев» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил, авторы шайб
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В Уфе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 22-й минуте защитник «Салавата» Михаил Науменков рукой отправил шайбу в сетку собственных ворот — гол записали на Владимира Брюквина. На 27-й минуте Сергей Шмелёв сравнял счёт. На 39-й минуте Зият Пайгин во второй раз вывел омичей вперёд.

На 54-й минуте Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте — 2:2. Через 32 секунды Павел Коледов впервые в матче вывел уфимцев вперёд. На 59-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. Победу своему клубу в серии буллитов принёс Рид Буше.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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