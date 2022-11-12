«Cалават Юлаев» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил, авторы шайб

В Уфе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 22-й минуте защитник «Салавата» Михаил Науменков рукой отправил шайбу в сетку собственных ворот — гол записали на Владимира Брюквина. На 27-й минуте Сергей Шмелёв сравнял счёт. На 39-й минуте Зият Пайгин во второй раз вывел омичей вперёд.
На 54-й минуте Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте — 2:2. Через 32 секунды Павел Коледов впервые в матче вывел уфимцев вперёд. На 59-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. Победу своему клубу в серии буллитов принёс Рид Буше.
Экспресс с коэффициентом 7.15.
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Прогноз на матч «Сибирь» — СКА с коэффициентом 2.75.
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