«Пари НН» — «Ахмат»: результат матча РПЛ, кто победил, как сыграли, счёт, кто забивал

11 ноября матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» открылся 17-й тур Российской Премьер-Лиги. Команды играли в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 23-й минуте счёт открыл Ярослав Михайлов. Тимур Сулейманов получил мяч у линии штрафной и покатил его левее, на Михайлова, который прекрасным по точности ударом попал в левый нижний угол.
В начале второго тайма отличился Сулейманов. Юрий Журавлёв первым успел к мячу после дальнего навеса Вячеслава Кротова к штрафной грозненского клуба, но сразу потерял мяч. Сулейманов перехватил мяч и запустил невысокий «парашют» над Гиорги Шелией в сетку ворот. Вскоре Дмитрий Рыбчинский довёл счёт до разгромного.
На 73-й минуте Владимир Ильин сократил отставание. После навеса с левого фланга к линии вратарской Ильин мощно пробил головой в прыжке, вколотив мяч в сетку. На 86-й минуте Артём Тимофеев забил второй гол в составе команды Сергея Ташуева. После подачи слева в штрафную хозяев с углового Тимофеев сориентировался быстрее всех и отправил мяч в сетку.
Экспресс с коэффициентом 7.15.
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