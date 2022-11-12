«Урал» — «Факел»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Факел».
Ставка: победа «Урала» со счётом 2:1 за 8.50.
«Факел» спасся от поражения в игре с «Краснодаром», но по-прежнему располагается в зоне стыков.
«Урал» из подвала турнирной таблицы выбрался, однако всё равно находится в опасной близости к зоне переходных матчей. В борьбе с прямым конкурентом на своём поле екатеринбургский клуб должен играть на победу.
Уральцам важно уйти как можно дальше от зоны стыков и от самого «Факела», поэтому поставлю на победу хозяев. К тому же, на их стороне будут домашние трибуны и искусный тренер».
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Михаил Галактионов покинул «Пари НН».
Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».
Обнародован состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.
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