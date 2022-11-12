«Урал» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Факел» в 17-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Урала» во втором тайме за 2.07.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Факел» героически отвоевал ничью в матче с «Краснодаром». Он в очередной раз показал, что дома летит на крыльях. Учитывая сумасшедшую поддержку болельщиков, с «Факелом» на выезде расслабляться нельзя. Но вот на выезде в Оренбурге «Факел» откровенно игру провалил. Весь второй тайм «Оренбург» творил всё, что и хотел. Да и в первом он играл с большим преимуществом.
Насколько готов «Факел», увидим, узнаем. У него схема игры практически никогда не меняется. Но у «Урала» сейчас и хорошая серия, и хорошие стандарты. Кстати, со стандартов и те и другие много сейчас забивают.
Можно было бы попробовать поймать какой-то гол со стандарта, но у «Урала» сейчас очень хорошая и длинная скамейка. Что уж говорить, если Эрик Бикфалви выходит со скамейки. Есть Каштанов, есть Влут, да и другие хорошие игроки группы атаки.
У «Урала» здесь есть преимущество, если отталкиваться как раз от скамейки, от ресурсов. Во вторых таймах «Урал» много забивает в последнее время. Можно было бы рассмотреть вариант «второй тайм результативнее первого». Но чтобы подобрать более основательный коэффициент, я выбрал вариант «Урал» выиграет второй тайм» за 2.07».
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Шомуродов и Урунов вызваны в сборную Узбекистана на матч с Россией.
Михаил Галактионов покинул «Пари НН».
Ставка Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак» за 8.50.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.
- 12 ноября 2022
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 11 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00