«Урал» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Факел» в 17-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Урала» во втором тайме за 2.07.

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«Факел» героически отвоевал ничью в матче с «Краснодаром». Он в очередной раз показал, что дома летит на крыльях. Учитывая сумасшедшую поддержку болельщиков, с «Факелом» на выезде расслабляться нельзя. Но вот на выезде в Оренбурге «Факел» откровенно игру провалил. Весь второй тайм «Оренбург» творил всё, что и хотел. Да и в первом он играл с большим преимуществом.

Насколько готов «Факел», увидим, узнаем. У него схема игры практически никогда не меняется. Но у «Урала» сейчас и хорошая серия, и хорошие стандарты. Кстати, со стандартов и те и другие много сейчас забивают.

Можно было бы попробовать поймать какой-то гол со стандарта, но у «Урала» сейчас очень хорошая и длинная скамейка. Что уж говорить, если Эрик Бикфалви выходит со скамейки. Есть Каштанов, есть Влут, да и другие хорошие игроки группы атаки.

У «Урала» здесь есть преимущество, если отталкиваться как раз от скамейки, от ресурсов. Во вторых таймах «Урал» много забивает в последнее время. Можно было бы рассмотреть вариант «второй тайм результативнее первого». Но чтобы подобрать более основательный коэффициент, я выбрал вариант «Урал» выиграет второй тайм» за 2.07».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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