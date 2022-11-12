UFC 281: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

В ночь с 12 на 13 ноября состоится турнир UFC 281, который пройдёт на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Начало турнира не ранее 2:00 мск. Старт главного карда запланирован на 6:00 мск.
Смотреть бои турнира UFC 281 можно на телеканале «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Напомним, в главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (23-1) проведёт защиту титула против бразильца Алекса Перейры (6-1).
UFC 281. Основной кард:
- Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) – Алекс Перейра (Бразилия);
- Карла Эспарза (США) – Вейли Чжан (Китай);
- Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США);
- Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США);
- Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу).
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Прогноз на бой Адесанья — Перейра с коэффициентом 3.75.
Дастин Порье: после поражения в поединке с Оливейрой моё сердце было разбито.
Джастин Гэтжи: титульный бой для Макгрегора? Этого никогда не будет.
Алекс Волкановски: я готов к тому, что Махачев уложит меня на настил.
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