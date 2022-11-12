«Урал» — «Факел»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Факел».

Ставка: победа «Урала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.10.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Беспроигрышная серия «Урала» продолжается. Понятно, что Гончаренко и его команда не могут быть удовлетворены результатом матча с «Локомотивом» в последнем туре, победа уплыла из рук. Обидно, что переломили ход встречи, повели, но пропустили на последних секундах компенсированного времени.

В обороне всё-таки у «Урала» есть проблемы, команда регулярно пропускает. Но нужно решать всё за счёт атакующих действий. Это вполне реально, учитывая, что в нападении сейчас есть серьёзный выбор.

«Факел» всё-таки в большей степени домашняя команда, которая горы может свернуть при поддержке трибун в Воронеже. Так было в прошлом туре, когда ушли с 1:3 от «Краснодара». В гостях этих эмоций зачастую не хватает. И оборона, конечно, довольно слабенькая у воронежцев по меркам РПЛ.

Так что в этой встрече поставлю на победу «Урала» при тотале больше 1.5 мяча. Минимум дважды хозяева забьют».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.

РФС отстранил футболиста и арбитра за ставки на спорт.

Травмированный Садио Мане включён в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022.

Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».