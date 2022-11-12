«Витязь» — «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.71.

«В своём прогнозе к матчу «Сибирь» — СКА я уже обращал внимание читателей на тот факт, что все лидеры у нас засбоили почти одновременно. И постарался разъяснить причины этого. «Автомобилист» же игровой кризис накрыл чуть пораньше, что связано, скорее всего, с тем, что Николай Заварухин чуть раньше ссадил свою команду с двухразовых тренировок.

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Как бы то ни было, «Автомобилист», похоже, преодолел пик кризиса, причём умудрялся в это время хоть как-то набирать очки. Второе дыхание у уральцев, вполне возможно, открылось в Череповце, а в Мытищах, против «Куньлуня», заработало уже в полном объёме. По крайней мере, внешне для человека, не находящегося внутри команды, всё выглядит именно так.

Если это так, то «Витязю», который свой банк сорвал на старте сезона, а сейчас большой ложкой хлебает все прелести «среднего класса», начиная от короткой скамейки и заканчивая малым количеством или даже полным отсутствием игроков, способных хотя бы через раз вытаскивать на себе проигранные матчи, ловить особо нечего.

Нет, конечно, сдаваться «витязи» не станут, характер у команды есть, лёд грызть она станет. Но что при этом сможет? Статистика личных встреч достаточно прилично на стороне «Автомобилиста», который за последние 12 лет наиграл почти на двукратное преимущество по количеству побед.

Что же касается 10 последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Витязя», то и там есть преимущество уральцев, пусть и не явное: шесть побед против четырёх.

«Мораль сей басни такова»: будет достаточно тяжёлый, но при этом не совсем «низовой» матч, думаю, тотал превысит 5.5 шайбы. В итоге «Автомобилист» наберёт два очка, а каким образом он это сделает, гадайте сами».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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