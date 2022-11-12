«Урал» — «Факел»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

12 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел». Начало — в 12:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
10 лучших прогнозов на субботу.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Победа воронежцев оценивается в 4.75. На ничью дают коэффициент 3.56.
Букмекеры считают, что игра 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.
Экспресс с коэффициентом 12.15.
Канчельскис: в дерби буду за «Локомотив». Не за «Спартак» же мне болеть!
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.
Серхио Рамос и де Хеа не попали в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.
«Химки» намереваются выставить на трансфер 10 игроков.
- 12 ноября 2022
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 11 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30