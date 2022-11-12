«Урал» — «Факел»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

12 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел». Начало — в 12:00 мск.

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10 лучших прогнозов на субботу.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Победа воронежцев оценивается в 4.75. На ничью дают коэффициент 3.56.



Букмекеры считают, что игра 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 12.15.

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