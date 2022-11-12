«Локомотив» — «Спартак»: ставка Александра Бубнова на дерби с коэффициентом 8.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на московское дерби «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:1 за 8.50.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«У «Локомотива» ситуация тяжёлая. Команда спаслась от поражения в Екатеринбурге, но до сих пор находится в опасной близости к зоне прямого вылета, а потому постарается зацепиться за очки.
Для «Спартака» лёгкой прогулки в дерби не ожидается, однако красно-белые сильнее как по составу, так и по игре.
Неслучайно именно команда Гильермо Абаскаля находится рядом с лидером, а их соперник расположился внизу турнирной таблицы.
Отпускать «Зенит» никак нельзя, поэтому ставлю на победу красно-белых, но простой она не будет – 2:1».
Экспресс с коэффициентом 12.15.
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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.
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